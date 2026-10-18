Росія змінила тактику ударів по енергетиці: чому головною ціллю став Київ

Енергосистема Києва під загрозою / © ТСН.ua

Реклама

Цьогоріч російські окупаційні війська змінили підхід до атак на українську енергосистему, зосередивши основні зусилля на Києві та області. Якщо торік ворог намагався розпорошеними ударами розколоти енергосистему країни на лівобережну та правобережну частини, то тепер його мета — послідовно вибити внутрішню генерацію навколо столиці, а після цього знищити ключові розподільчі підстанції.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко для «Київ24».

Реклама

Росіяни змінили тактику атак: головною ціллю став Київ та область

Серед об’єктів, які вже зазнали атак або продовжують залишатися пріоритетними цілями ворога, — Трипільська ТЕС, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Київська ГЕС.

Реклама

Крім того, під постійною загрозою знаходяться стратегічні підстанції: «Північна», «Західна», «Нивки», «Новокиївська» та «Броварська».

Як пояснив Володимир Омельченко, росіяни діють за чітким шаблоном, хоча й скоригували свої дії. Ворог усвідомлює брак ресурсів для одночасного ефективного ураження всієї України, тому почав концентруватися саме на енергосистемі Києва та області.

За словами експерта, кінцева мета росіян залишається незмінною — примусити українців до капітуляції, оскільки на лінії фронту вони не мають фактичного просування.

«Тобто вони вибивають ту генерацію, яка є всередині, в периметрі Київського регіону. Це вони вибили на сьогодні Трипільську ТЕС, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Також ще залишилась у нас Київська гідроелектростанція», — каже Омельченко.

Реклама

Ворог фактично хоче від’єднати Київ та область від енергетичної системи України. Так росіяни планують створити критичні умови для життєдіяльності регіону.

Удари РФ по енергетиці України: останні новини

Нагадаємо, цієї зими Росія значно розширила масштаби ударів по Україні, перейшовши від атак на енергетику до «тотальної війни» проти економічної та цивільної інфраструктури: мостів, залізниці, портів, телекомунікацій і великих промислових підприємств.

Атаки стали цілодобовими, а застосування нових реактивних дронів зменшило ефективність їх перехоплення до менше ніж 60%. Удари по «Укрзалізниці», суднах у Чорному морі та промислових гігантах вже суттєво зменшили український аграрний і металургійний експорт, створивши загрози для бюджету країни й світового ринку.

Москва прагне компенсувати відсутність успіхів на фронті та зламати стійкість українців через руйнування базових умов життя й логістики. Попри це, успіх російської кампанії не є гарантованим. Україна краще підготувалася до зими: збільшила запаси газу, децентралізувала енергопостачання та розгортає нові автоматизовані засоби протидії дронам.

Реклама

Понад 60% громадян готові терпіти труднощі стільки, скільки потрібно, хоча експерти наголошують, що остаточна перемога у такій виснажливій промисловій війні безпосередньо залежить від обсягів і швидкості західної підтримки.

Новини партнерів

Новини партнерів