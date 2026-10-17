Забив до смерті охоронця спортивної бази: деталі жорстокого вбивства на Трухановому острові

Слідчі дії на Трухановому острові / © Поліція Києва

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У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві працівника спортивної бази на Трухановому острові.

Про це повідомила поліція Києва.

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За даними поліції Києва, 47-річний місцевий мешканець намагався потрапити на закриту територію спортивної бази, проте один із працівників його не пустив. Обурений відмовою чоловік пішов до іншого входу, де побачив іншого охоронця, який сидів на вулиці. Переплутавши його з тим, хто відмовив у проході, нападник схопив металеву трубу та завдав чоловікові кількох ударів по голові, продовжуючи бити навіть після того, як той упав.

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Від отриманих травм 57-річний потерпілий загинув на місці події.

Слідчі дії на Трухановому острові / © Поліція Києва

Слідчі дії на Трухановому острові / © Поліція Києва

Суд обрав підозрюваному тримання під вартою. / © Поліція Києва

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину. Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві пішохід розстріляв водія через зауваження на дорозі. Медики діагностували у потерпілого вогнепальні поранення плеча та передпліччя.

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