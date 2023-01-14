Окупанти вранці атакували Київ ракетами С-400: схожими руйнують Харків, Запоріжжя та міста Донбасу

Очевидно, саме тому у Києві вранці повітряну тривогу увімкнули уже після перших вибухів.

Вранці 14 січня російські війська обстріляли Київ, зокрема, із ракет ЗРС С-400 (модифікація С-300).

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

"Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця", – зазначив він.

Зазначимо, що призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення.

Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас "земля-земля", є дуже складно. Очевидно, саме тому у Києві вранці повітряну тривогу увімкнули уже після перших вибухів.

Нагадаємо, що російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Спершу повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару, а згодом кількість жертв зросла до п’яти. Кількість постраждалих зросла до майже 60 осіб, серед яких є 12 дітей.

У Києві ППО збила всі ворожі ракети. Уражень критичної інфраструктури не було.

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