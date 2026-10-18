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- Київ
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Світло почали вимикати без графіків: в яких областях запровадили екстрені знеструмлення
У Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення світла за командою «Укренерго». Електроенергію вимикатимуть поза графіками, повідомили в ДТЕК. Також відключення тривають на Одещині.
У Бучанському районі Київської області введено екстрені знеструмлення за вказівкою «Укренерго». Поки світло відключатимуть не за графіком. Крім Київщини, аварійні відключення розпочалися на Одещині.
Про це повідомили у ДТЕК.
На Київщині розпочалися екстрені відключення 18 жовтня
«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначають енергетики.
Фахівці запевнили, що за умови будь-яких коригувань ситуації одразу сповіщатимуть жителів у своєму офіційному Telegram-каналі.
Екстрені відключення 18 жовтня на Одещині
У ДТЕК також повідомили, що екстрені відключення сьогодні триватимуть і в Одеській області. Через російські атаки на енергетику фіксуються аварійні відключення в області.
«24,1 тис. родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишаються без світла. Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу», — пишуть у ДТЕК.
Енергетики вже почали відновлювальні роботи, аби світло повернулося в домівки українців якнайшвидше.
Відключення світла: де є графіки 18 жовтня
Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських атак 18 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Водночас у частині областей, зокрема в Києві та на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині та Полтавщині, запроваджено й графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, тоді як у Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях обмеження стосуються переважно непобутових споживачів.
Жителів областей, де діють стабілізаційні та погодинні відключення, а також підприємців закликають із розумінням поставитися до вимушених заходів та споживати електроенергію ощадливо, особливо в години пікового навантаження з 16:00 до 22:00.