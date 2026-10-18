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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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485
Час на прочитання
2 хв

Світло почали вимикати без графіків: в яких областях запровадили екстрені знеструмлення

У Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення світла за командою «Укренерго». Електроенергію вимикатимуть поза графіками, повідомили в ДТЕК. Також відключення тривають на Одещині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Відключення світла 18 жовтня

Відключення світла 18 жовтня / © unsplash.com

У Бучанському районі Київської області введено екстрені знеструмлення за вказівкою «Укренерго». Поки світло відключатимуть не за графіком. Крім Київщини, аварійні відключення розпочалися на Одещині.

Про це повідомили у ДТЕК.

На Київщині розпочалися екстрені відключення 18 жовтня

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначають енергетики.

Фахівці запевнили, що за умови будь-яких коригувань ситуації одразу сповіщатимуть жителів у своєму офіційному Telegram-каналі.

Екстрені відключення 18 жовтня на Одещині

У ДТЕК також повідомили, що екстрені відключення сьогодні триватимуть і в Одеській області. Через російські атаки на енергетику фіксуються аварійні відключення в області.

«24,1 тис. родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишаються без світла. Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу», — пишуть у ДТЕК.

Енергетики вже почали відновлювальні роботи, аби світло повернулося в домівки українців якнайшвидше.

Відключення світла: де є графіки 18 жовтня

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських атак 18 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Водночас у частині областей, зокрема в Києві та на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині та Полтавщині, запроваджено й графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, тоді як у Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях обмеження стосуються переважно непобутових споживачів.

Жителів областей, де діють стабілізаційні та погодинні відключення, а також підприємців закликають із розумінням поставитися до вимушених заходів та споживати електроенергію ощадливо, особливо в години пікового навантаження з 16:00 до 22:00.

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