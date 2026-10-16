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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ массированно ударила под Киевом: "прилеты" в четырех районах, есть разрушения и раненые

Ударами по Киевщине враг повредил 25 частных домов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака «Шахедами»

Атака «Шахедами» / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали в Киевской области гражданские объекты и жилые дома. В результате ударов в четырех районах повреждены десятки зданий, есть пострадавжие среди гражданских.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Киевщины пострадали два человека. Всего повреждено 33 объекта, в том числе 25 частных домов.

В Бучанском районе зафиксированы повреждения пяти частных домовладений, складских помещений и легкового автомобиля. В результате атак травмировался один человек.

В Вышгородском районе повреждены два частных домовладения, еще один человек получил травмы.

В Фастовском районе в результате вражеских атак повреждены 18 частных домовладений и три легковых автомобиля.

В Обуховском районе поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, вечером 15 октября в Киеве в результате попадания обломков вражеского беспилотника возник пожар в частном доме. Обломки БпЛА упали во двор усадьбы, вызвав возгорание на первом этаже жилого здания.

Заметим, 16 октября оккупанты продолжили атаковать Украину беспилотниками, из-за чего в ряде областей объявили воздушную тревогу. Вражеские дроны двигались на запад через Киевщину, Виннитчину, Житомирщину, Черкасчину и Николаевщину. Взрывы раздались в Хмельницком, Луцке и Ровно.

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