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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве после атаки РФ закрыли две станции метро: как будут курсировать поезда

Из-за повреждений наземной станции метро, путей и кабельной сети в столице временно ограничат движение поездов по красной линии. Пассажиров предупредили об изменениях в работе метрополитена.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Метро

Метро

В Киеве в результате массированной российской атаки повреждена наземная станция метрополитена , пути и кабельная сеть. Поэтому утром 19 октября поезда красной линии будут курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене .

По информации предприятия, движение поездов утром начнется в соответствии с графиком, однако только на участке между станциями «Академгородок» и «Дарница».

В то же время, наземные станции «Черниговская» и «Лесная» временно будут закрыты для входа и выхода пассажиров.

Когда возобновят работу красной линии метро

В настоящее время на поврежденном участке работают аварийные бригады. Специалисты занимаются восстановлением путей, кабельной сети и другой инфраструктуры метрополитена.

В Киевском метрополитене призвали пассажиров учитывать временные ограничения при планировании поездок.

О восстановлении полноценного движения по всей красной линии сообщат дополнительно. Точные сроки завершения ремонтных работ пока не называют.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российских обстрелов повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Из-за попадания обломков рядом со станцией произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

Также в результате атаки погибла 21-летняя девушка , еще три человека пострадали. Двое из них находятся в стационарах городских больниц.

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