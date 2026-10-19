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В Киеве после атаки РФ закрыли две станции метро: как будут курсировать поезда
Из-за повреждений наземной станции метро, путей и кабельной сети в столице временно ограничат движение поездов по красной линии. Пассажиров предупредили об изменениях в работе метрополитена.
В Киеве в результате массированной российской атаки повреждена наземная станция метрополитена , пути и кабельная сеть. Поэтому утром 19 октября поезда красной линии будут курсировать по измененному маршруту.
Об этом сообщили в Киевском метрополитене .
По информации предприятия, движение поездов утром начнется в соответствии с графиком, однако только на участке между станциями «Академгородок» и «Дарница».
В то же время, наземные станции «Черниговская» и «Лесная» временно будут закрыты для входа и выхода пассажиров.
Когда возобновят работу красной линии метро
В настоящее время на поврежденном участке работают аварийные бригады. Специалисты занимаются восстановлением путей, кабельной сети и другой инфраструктуры метрополитена.
В Киевском метрополитене призвали пассажиров учитывать временные ограничения при планировании поездок.
О восстановлении полноценного движения по всей красной линии сообщат дополнительно. Точные сроки завершения ремонтных работ пока не называют.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российских обстрелов повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Из-за попадания обломков рядом со станцией произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.
Также в результате атаки погибла 21-летняя девушка , еще три человека пострадали. Двое из них находятся в стационарах городских больниц.