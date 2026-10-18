Желтый уровень опасности объявили на Киевщине: что произошло

туман / © ТСН

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В Киеве и Киевской области сегодня, 18 октября, ожидается туман , который будет содержаться до конца дня.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый.

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Туман в Киеве и Киевской области: о чем предупреждают синоптики

По сообщению Укргидрометцентра, ухудшение видимости ожидается в ближайшее время с момента обнародования предупреждения.

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"В ближайшее время с содержанием до конца дня 18 октября туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики также предостерегли о возможных осложнениях на дорогах.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - отметили в Украинском гидрометеорологическом центре.

© Укргидрометцентр

Советы водителям и пешеходам

В связи с ограниченной видимостью специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности:

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Водителям рекомендуют двигаться медленнее, соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями и включать противотуманные фонари или ближний свет фар. Также следует избегать резкого торможения и маневрирования.

Пешеходам советуют быть внимательными при переходе дороги и обозначать себя на ней с помощью световозвращающих элементов на одежде.

Напомним, ранее мы писали, что ГСЧС предупреждала о густом тумане ночью и утром 18 октября в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

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