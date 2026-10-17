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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Забил до смерти охранника спортивной базы: детали жестокого убийства на Трухановом острове

На Трухановом острове 47-летний мужчина металлической трубой смертельно травмировал охранника спортивной базы из-за отказа в проходе на закрытую территорию.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Следственные действия на Трухановом острове

Следственные действия на Трухановом острове / © Полиция Киева

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве работника спортивной базы на Трухановом острове.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным полиции Киева, 47-летний местный житель пытался попасть на закрытую территорию спортивной базы, однако один из работников его не пустил. Возмущенный отказом мужчина пошел к другому входу, где увидел другого охранника, сидевшего на улице. Перепутав его с отказавшим в проходе, нападающий схватил металлическую трубу и нанес мужчине несколько ударов по голове, продолжая избивать даже после того, как тот упал.

От полученных травм 57-летний потерпевший погиб на месте происшествия.

Следственные действия на Трухановом острове / © Полиция Киева

Следственные действия на Трухановом острове / © Полиция Киева

Следственные действия на Трухановом острове / © Полиция Киева

Следственные действия на Трухановом острове / © Полиция Киева

Суд избрал подозреваемому заключение под стражу. / © Полиция Киева

Суд избрал подозреваемому заключение под стражу. / © Полиция Киева

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления. Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

По ходатайству правоохранителей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пешеход расстрелял водителя из-за замечаний на дороге. Медики диагностировали у потерпевшего огнестрельные ранения плеча и предплечья.

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