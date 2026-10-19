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- Киев
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Россияне повредили станцию метро в Киеве: обломки перебили рельсы на левом берегу
В результате российской атаки на Киев повреждена одна из станций метро на левом берегу. Рядом со станцией обломки повредили ходовые и контактные рельсы.
В Киеве в результате российской атаки повреждена одна из станций метрополитена на левом берегу города. Кроме того, из-за попадания обломков рядом со станцией произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, повреждения зафиксировали непосредственно на станции метро и на близлежащем участке пути.
Разрыв ходовой и контактной рельсов может повлиять на движение поездов на поврежденном участке. В то же время, официальной информации об изменениях в работе метрополитена пока нет.
Какая именно станция пострадала, мэр пока не уточнил.
Напомним, в результате ночной атаки на столицу погибла 21-летняя девушка . Еще три человека пострадали, двое из них находятся в стационарах городских больниц.
Ранее также сообщалось о попадании предварительно в здание медицинского центра в Деснянском районе и нежилое сооружение в Днепровском районе.