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Дата публикации
Категория
Киев
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Россияне повредили станцию метро в Киеве: обломки перебили рельсы на левом берегу

В результате российской атаки на Киев повреждена одна из станций метро на левом берегу. Рядом со станцией обломки повредили ходовые и контактные рельсы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Метро

Метро / © ТСН

В Киеве в результате российской атаки повреждена одна из станций метрополитена на левом берегу города. Кроме того, из-за попадания обломков рядом со станцией произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, повреждения зафиксировали непосредственно на станции метро и на близлежащем участке пути.

Разрыв ходовой и контактной рельсов может повлиять на движение поездов на поврежденном участке. В то же время, официальной информации об изменениях в работе метрополитена пока нет.

Какая именно станция пострадала, мэр пока не уточнил.

Напомним, в результате ночной атаки на столицу погибла 21-летняя девушка . Еще три человека пострадали, двое из них находятся в стационарах городских больниц.

Ранее также сообщалось о попадании предварительно в здание медицинского центра в Деснянском районе и нежилое сооружение в Днепровском районе.

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