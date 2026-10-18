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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия изменила тактику ударов по энергетике: почему главной целью стал Киев

Энергосистема Киева и области стала главным направлением российских атак на энергетическую инфраструктуру. Вместо ударов по разным регионам враг сосредотачивается на внутренней генерации столицы и стратегических подстанциях.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Энергосистема Киева под угрозой

Энергосистема Киева под угрозой / © ТСН.ua

В этом году российские оккупационные войска изменили подход к атакам на украинскую энергосистему, сосредоточив основные усилия в Киеве и области. Если в прошлом году враг пытался распыленными ударами расколоть энергосистему страны на левобережную и правобережную части, то его цель — последовательно выбить внутреннюю генерацию вокруг столицы, а после этого уничтожить ключевые распределительные подстанции.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для «Київ24».

Россияне изменили тактику атак: главной целью стал Киев и область

Среди объектов, которые уже подверглись атакам или продолжают оставаться приоритетными целями врага, — Трипольская ТЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Киевская ГЭС.

Кроме того, под постоянной угрозой находятся стратегические подстанции: «Северная», «Западная», «Нивки», «Новокиевская» и «Броварская».

Как пояснил Владимир Омельченко, россияне действуют по четкому шаблону, хотя и скорректировали свои действия. Враг отдает себе отчет в нехватке ресурсов для одновременного эффективного поражения всей Украины, поэтому начал концентрироваться именно на энергосистеме Киева и области.

По словам эксперта, конечная цель россиян остается неизменной — принудить украинцев к капитуляции, поскольку на линии фронта у них нет фактического продвижения.

«То есть они выбивают ту генерацию, которая есть внутри, в периметре Киевского региона. Это они выбили сегодня Трипольскую ТЭС, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Также еще у нас осталась Киевская гидроэлектростанция», — говорит Омельченко.

Враг фактически хочет отсоединить Киев и область от энергетической системы Украины. Так россияне планируют создать критические условия для жизнедеятельности региона.

Удары РФ по энергетике Украины: последние новости

Напомним, этой зимой Россия значительно расширила масштабы ударов по Украине, перейдя от атак на энергетику к «тотальной войне» против экономической и гражданской инфраструктуры: мостов, железных дорог, портов, телекоммуникаций и крупных промышленных предприятий.

Атаки стали круглосуточными, а применение новых реактивных дронов уменьшило эффективность их перехвата до менее 60%. Удары по «Укрзалізниці», судам в Черном море и промышленным гигантам уже существенно снизили украинский аграрный и металлургический экспорт, создав угрозы для бюджета страны и мирового рынка.

Москва стремится компенсировать отсутствие успехов на фронте и сломать стойкость украинцев через разрушения базовых условий жизни и логистики. Несмотря на это, успех российской кампании не гарантирован. Украина лучше подготовилась к зиме: увеличила запасы газа, децентрализовала энергоснабжение и разворачивает новые автоматизированные средства противодействия дронам.

Более 60% граждан готовы терпеть трудности столько, сколько нужно, хотя эксперты подчеркивают, что окончательная победа в такой изнурительной промышленной войне напрямую зависит от объемов и скорости западной поддержки.

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