Свет начали отключать без графиков: в каких областях ввели экстренное обесточивание

Отключение света 18 октября / © unsplash.com

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В Бучанском районе Киевской области введены экстренные обесточивания по указанию «Укрэнерго». Пока свет будут отключать не по графику. Кроме Киевской области, аварийные отключения начались в Одесской области.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В Киевской области начались экстренные отключения 18 октября

«Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — отмечают энергетики.

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Специалисты заверили, что при любых корректировках ситуации будут сразу же извещать жителей в своем официальном Telegram-канале.

Экстренные отключения 18 октября в Одесской области

В ДТЭК также сообщили, что экстренные отключения будут продолжаться и в Одесской области. Из-за российских атак на энергетику фиксируются аварийные отключения в области.

«24,1 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света. Разрушения масштабны. На восстановление поврежденного оборудования требуется время», — пишут в ДТЭК.

Энергетики уже начали восстановительные работы, чтобы свет вернулся в дома украинцев как можно быстрее.

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Отключение света: где есть графики 18 октября

Напомним, из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированных российских атак 18 октября во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В то же время в части областей, в частности в Киеве и в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях введены и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, тогда как в Запорожской, Винницкой и Тернопольской областях ограничения касаются преимущественно небытовых потребителей.

Жителей областей, где действуют стабилизационные и почасовые отключения, а также предпринимателей призывают с пониманием отнестись к вынужденным мерам и потреблять электроэнергию бережно, особенно в часы пиковой нагрузки с 16:00 до 22:00.

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