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В Киеве загорелся дом после атаки России: первые подробности
В Киеве загорелось частное здание после атаки РФ. На место следуют экстренные службы.
В Киеве вечером 15 октября из-за падения обломков дрона загорелся частный дом.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 15 октября — что известно
По его словам, обломки БпЛА упали во двор частной усадьбы, в результате чего возникло возгорание на первом этаже жилого здания.
«Экстренные службы направляются на место», — сообщил Кличко.
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Напомним, с утра четверга, 15 октября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. Столица находилась под атакой русских беспилотников. На Печерске упали обломки.
Также вечером 15 октября из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет.