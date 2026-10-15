В Киеве загорелся дом после атаки России: первые подробности

Пожар / © Фото из открытых источников

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В Киеве вечером 15 октября из-за падения обломков дрона загорелся частный дом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киев 15 октября — что известно

По его словам, обломки БпЛА упали во двор частной усадьбы, в результате чего возникло возгорание на первом этаже жилого здания.

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«Экстренные службы направляются на место», — сообщил Кличко.

Атака РФ на Київ 15 жовтня / © соцмережі

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Напомним, с утра четверга, 15 октября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. Столица находилась под атакой русских беспилотников. На Печерске упали обломки.

Также вечером 15 октября из-за российского удара по энергообъекту в отдельных районах Киева и области исчез свет.

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