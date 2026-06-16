"Она звала на помощь": в Киеве из-за удара дрона в собственной квартире заживо сгорели пожилые супруги

Последствия удара по Киеву 15 июня

Реклама

Очередная ночная атака российских оккупантов на Киев обернулась страшной трагедией для одной из киевских семей. В результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом погибли пожилые супруги.

Об этом сообщает «Київ24».

Российский ударный дрон типа «Шахед» попал прямо в квартиру мирных жителей, расположенную на шестом этаже. После взрыва мгновенно вспыхнул мощный пожар, заблокировавший людей внутри. Погибшие Валентина и ее муж, которого соседи ласково называли Юзиком, не смогли выбраться из огненной ловушки.

Реклама

«Женщина умоляла о помощи»: воспоминания очевидцев

Жители дома все еще находятся в шоковом состоянии от пережитого. Они рассказывают, что во время пожара слышали голос хозяйки квартиры.

«Женщина звала на помощь, кричала, но огонь распространялся слишком быстро. Спасти супругов, к сожалению, не удалось», — делятся страшными подробностями соседи.

Что известно о погибших киевлянах

Погибшая семейная пара прожила в этом доме более полувека — они заселились сюда еще в 1975 году. Соседи вспоминают о них с огромной теплотой и невыразимой болью.

Валентине было ориентировочно 75 лет, ее мужу через месяц должно было исполниться 85 лет — семья готовилась к юбилею.

Реклама

Жители двора описывают их как чрезвычайно хорошую, спокойную и порядочную семью, которая никому не желала зла.

На месте трагедии продолжают работать спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление Российской Федерации против гражданского населения Украины.

Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы фактически по всему городу. Погибли пять человек, еще почти 40 получили ранения.

В результате ночных российских обстрелов Киева существенным разрушениям подверглась Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под усиленной защитой Гаагской конвенции. Кроме того, повреждены «Мистецький арсенал» и киностудия им. А. Довженко.

Реклама

Новости партнеров