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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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"Она звала на помощь": в Киеве из-за удара дрона в собственной квартире заживо сгорели пожилые супруги

В ночь на 15 июня Россия убила в Киеве пожилых супругов — Валентину и ее мужа, которого соседи называли Юзиком.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия удара по Киеву 15 июня

Последствия удара по Киеву 15 июня

Очередная ночная атака российских оккупантов на Киев обернулась страшной трагедией для одной из киевских семей. В результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом погибли пожилые супруги.

Об этом сообщает «Київ24».

Российский ударный дрон типа «Шахед» попал прямо в квартиру мирных жителей, расположенную на шестом этаже. После взрыва мгновенно вспыхнул мощный пожар, заблокировавший людей внутри. Погибшие Валентина и ее муж, которого соседи ласково называли Юзиком, не смогли выбраться из огненной ловушки.

«Женщина умоляла о помощи»: воспоминания очевидцев

Жители дома все еще находятся в шоковом состоянии от пережитого. Они рассказывают, что во время пожара слышали голос хозяйки квартиры.

«Женщина звала на помощь, кричала, но огонь распространялся слишком быстро. Спасти супругов, к сожалению, не удалось», — делятся страшными подробностями соседи.

Что известно о погибших киевлянах

Погибшая семейная пара прожила в этом доме более полувека — они заселились сюда еще в 1975 году. Соседи вспоминают о них с огромной теплотой и невыразимой болью.

Валентине было ориентировочно 75 лет, ее мужу через месяц должно было исполниться 85 лет — семья готовилась к юбилею.

Жители двора описывают их как чрезвычайно хорошую, спокойную и порядочную семью, которая никому не желала зла.

На месте трагедии продолжают работать спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление Российской Федерации против гражданского населения Украины.

Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы фактически по всему городу. Погибли пять человек, еще почти 40 получили ранения.

В результате ночных российских обстрелов Киева существенным разрушениям подверглась Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под усиленной защитой Гаагской конвенции. Кроме того, повреждены «Мистецький арсенал» и киностудия им. А. Довженко.

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Количество просмотров
386
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