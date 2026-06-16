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Грозовые дожди и похолодание: какая погода ожидается в Киеве и области 16 июня
Синоптики прогнозируют в Киеве и области пасмурный день с грозовыми дождями.
Во вторник, 16 июня, в Киеве и на территории области ожидается облачная и прохладная погода с дневными грозовыми дождями и порывистым западным ветром.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16 июня в Киеве ожидается дождь, местами с грозой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+20 градусов выше нуля.
«Ветер будет немного порывистым, резким, с запада», — отмечает синоптик.
Как сообщают в Укргидрометцентре, 16 июня в Киевской области будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21.
Как сообщается на метеопортале Sinoptik, с самого утра и до позднего вечера небо в Киеве будет затянуто облаками. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Температура воздуха будет колебаться от +12 градусов тепла ночью до +19 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 16 июня.
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