Увидел странный сон и впервые пошел в укрытие: история спасения киевлянина

Парень впервые спустился в укрытие и выжил, потому что увидел странный сон: что ему приснилось

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В ночь на 15 июня Россия снова устроила Киеву адскую ночь, атаковав жилые кварталы ракетами и дронами. Среди изуродованных адресов — многоэтажка на улице Автозаводской на севере столицы. Здесь российский «прилет» полностью сжег квартиру киевлянина Максима. Однако сам парень чудом остался жив — благодаря странному и пророческому сну накануне.

Его историю рассказала глава Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко.

Максим ведет журналистов вверх, приглашая в свое сожженное жилье.

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Стены полностью выжжены огнем, а пол под ногами все еще держит тепло от недавнего масштабного пожара.

«Парень говорит, остался в одних тапочках. Да еще в очках. Или не так: все, что осталось от очков, — оправа», — рассказывает Катриченко.

Максим признался журналистам, что впервые ушел в укрытие этой ночью. Ибо накануне приснился сон.

«Вроде, я за столом, а рядом бабушки и дедушки, которых уже нет на этом свете, я думаю, как здорово, что все рядом, хочу сфотагруфироваться со всеми. Проснулся и понял, сон это знак», — передает слова парня правозащитница.

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Максим говорит, что раньше Богу не верил, а теперь хочет пойти в церковь.

«Сегодня российские ракеты и дроны попали по Киеву снова. Пострадали культурные объекты и жилые дома. Один из них на улице Автозаводской. Там во дворе можно встретить Максима. Сегодня каждый из нас — мишень. И каждому, кому удалось выжить, дарован новый день, который нужно прожить достойно», — подытожила свой пост Татьяна Катриченко.

Напомним, около 700 вражеских беспилотников и десятки ракет атаковали Украину этой ночью. ТСН.ua собрал все о ночной атаке по Украине 15 июня.

В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

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Также под удар попали столичные Оболонь и ВДНХ.

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