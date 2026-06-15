"Бог пришел спасать Лавру": реакция киевлян на дождь после атаки РФ

Дождь после удара по Лавре / © Владимир Зеленский

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Пока весь мир реагирует на зверский удар России по Киево-Печерской лавре, киевляне в Threads начали обсуждение момента, когда после удара по святыне пошел дождь. Некоторые увидели в этом большой символизм, мол, Бог пришел спасать лавру, однако другие киевляне скептически отнеслись к таким публикациям и заявляют, что дождь в Киеве был и по прогнозу погоды, и в течение почти всего июня.

ТСН собрал самые интересные мнения из общественного обсуждения.

Дождь после удара по Лавре: киевляне увидели в этом скрытый смысл

Определенный символизм также увидела и писательница Оксана Забужко, которая очень эмоционально отреагировала на удар по святыне. Забужко написала, что дождь — это символический знак.

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«Лавра горит! Вспомнили, уроды чекистские, как они ее нам в сорок первом жгли! …Недолго вам, суки, осталось… И тут же дождь пустился — вот и говорите, что Небо нас не слышит», — написала Оксана Забужко.

«Я всегда говорю, что не верю в Бога. Но когда после удара по Лавре над Киевом пошел дождь, который буквально помогал спасать святыню, трудно было не поверить в существование Бога или каких-либо светлых сил на стороне Украины», — пишет пользователь kaliuzhna_5 в Threads.

В комментариях сразу собрались сторонники иного мнения. Они начали писать, что дождь в Киеве в эту ночь был по прогнозу, а Бог якобы мог отвести атаку от Лавры.

Под схожей публикацией также разгорелась перепалка:

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«Дождь неделю назад уже прогнозировали. Хотите привязать боженьку, пусть сожжет Москву», — пишет sden_g.

«Прогнозировали дождь. Днем был дождь. Я не знаю, заметили все или нет, но в Киеве весь июнь дождь», — пишет chriswxtina.

«Господь помог гасить святыню…», — пишет hannadmytrus.

«Это не совпадение: Киево-Печерская лавра — очень намоленное место со времен Ярослава Мудрого, и такой же дождь шел в 1240 году, когда хан Батый сжег Киев», — пишет taniamanish.

«Я понимаю, что дождь по прогнозу, НО… Впервые вижу дождь после обстрела и именно после того, как ударили по Лавре. И что интересно, такой ливень непрерывно я тоже давно не видела», — пишет пользователь kriiisssssssss.

«Лавра в первую очередь — историческое место, очень жаль. Сначала рашка воровала наши исторические артефакты, а теперь и уничтожает», — пишет mtm.357.

«Что-то в этом есть, но дождь на самом деле не поможет при масштабных пожарах», — пишет tata.tolkunova.

«Да поверьте, и просто дождь после задымления в Киеве — это было очень сильно эмоционально, меня тронуло», — пишет ann.ann.ann.

Хотя и не все украинцы поддержали идею того, что «Бог помог погасить Лавру», каждый смог свободно высказаться. К счастью, это обсуждение в Threads не переросло в скандал.

Магическое мышление

Довольно большое количество украинцев написали публикации о том, что Бог пришел спасать Лавру с дождем. В ответ на это им стали говорить о магическом мышлении.

«Вижу много сообщений о том, что дождь во время пожара в Лавре — это знак свыше. В психологии это называют магическим мышлением. И нет, это не оскорбление. Это один из способов психики справиться с бессилием и тревогой, когда на происходящее вокруг мы почти не можем повлиять. Поэтому во время войны магического мышления вокруг становится гораздо больше. Потому что потребности в контроле и надежде тоже становится значительно больше», — написала пользователь smn.special.

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В комментариях под публикацией согласились: если такие мысли помогают украинцам легче переживать тяжелые события, это никому не навредит.

Удар по Киево-Печерской лавре: что известно

Напомним, в результате ночных российских обстрелов Киева 15 июня существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, которому в этом году исполняется 975 лет от первого упоминания.

По информации гендиректора заповедника Максима Остапенко, повреждено по меньшей мере пять объектов национального значения. Прямое попадание дрона «Шахед» в Степановский придел повлекло за собой масштабный пожар крыши Успенского собора на площади 800 кв. м, а также повредило иконостас, фрески и росписи.

В то же время другой беспилотник повредил башню Кушника и влетел в здание «Мистецького арсенала», где площадь возгорания достигла 1000 кв. м. На месте разрушений оперативно сработали подразделения ГСЧС и городские службы, которые под звуки колоколов локализовали и ликвидировали пожары. До завершения спасательных работ территорию Лавры закрыли для посетителей.

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Несмотря на серьезную угрозу обрушения собора, работникам заповедника удалось заранее эвакуировать самые ценные экспонаты XVI–XIX веков с выставки «Христос Воскрес» и раку Святого Стефана. Место трагедии уже посетил президент Украины Владимир Зеленский вместе с предстоятелем ВЦУ Эпифанием.

Владимир Зеленский назвал удар по Успенскому собору, чья история длится с XI века, одним из величайших российских преступлений против христианской культуры.

В свою очередь, священнослужители и эксперты отмечают, что атака была целенаправленной. Журналист и историк Вахтанг Кипиани выразил мысль, что этот удар является сознательной местью России за нежелание украинцев быть частью российского пространства. Он связал обстрел с тем, что несколько дней назад представителей УПЦ Московского патриархата принудительно вынудили покинуть Дальние пещеры монастыря, а также с планами в ближайшее время установить у Успенского собора памятник гетману Ивану Мазепе.

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