Побачив дивний сон і вперше пішов в укриття: історія порятунку киянина

Хлопець вперше спустився в укриття і вижив, бо побачив дивний сон: що йому наснилося / © Viktor Kovalchuk

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У ніч на 15 червня Росія знову влаштувала Києву пекельну ніч, атакувавши житлові квартали ракетами та дронами. Серед понівечених адрес — багатоповерхівка на вулиці Автозаводській, що на півночі столиці. Тут російський «приліт» вщент спалив помешкання киянина Максима. Проте сам хлопець дивом залишився живим — завдяки дивному і пророчому сну напередодні.

Його історію розповіла очільниця Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.

Максим веде журналістів нагору, запрошуючи до свого спаленого помешкання.

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© Viktor Kovalchuk

Стіни повністю випалені вогнем, а підлога під ногами все ще тримає тепло від нещодавньої масштабної пожежі.

«Хлопець каже, залишився в одних капцях. Та ще в окулярах. Або не так: все, що залишилось від окулярів — оправа», — розповідає Катриченко.

© Viktor Kovalchuk

Максим зізнався журналістам, що вперше пішов в укриття цієї ночі. Бо напередодні наснився сон.

«Ніби, я за столом, а поряд бабусі та дідусі, яких вже немає на цьому світі, я думаю, як чудово, що всі поряд, хочу сфотагруфуватися з усіма. Прокинувся та зрозумів, сон — це знак», — передає слова хлопця правозахисниця.

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Максим каже, що раніше в Бога не вірив, а тепер хоче піти у церкву.

© Viktor Kovalchuk

«Сьогодні російські ракети та дрони поцілили по Києву знову. Постраждали культурні об’єкти та житлові будинки. Один з них на вулиці Автозаводській. Там у дворі можна зустріти Максима. Сьогодні кожен з нас мішень. І кожному, кому вдалось вижити даровано новий день, який треба прожити достойно», — підсумувала свій пост Тетяна Катриченко.

Нагадаємо, майже 700 ворожих безпілотників та десятки ракет атакували Україну цієї ночі. ТСН.ua зібрав усе про нічну атаку по Україні 15 червня.

Зокрема, під ударом опинився один із найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

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Також під удар потрапили столичні Оболонь та ВДНГ.

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