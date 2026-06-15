Российский обстрел Киево-Печерской лавры: что решило делать правительство

Последствия удара по Києво-Печерской лавре / © Управление ГСЧС Киева

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Правительство уже начало подготовку к восстановлению поврежденного Успенского собора Киево-Печерской лавры. Вопрос финансирования восстановления обсудили с президентом Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Пожар, возникший после попадания российского беспилотника по территории Киево-Печерской лавры, удалось оперативно ликвидировать благодаря работе спасателей.

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«Лавру пытались уничтожить во второй раз, как и в 1941 году. К счастью, нам не придется отстраивать украинскую святыню с фундамента», — подчеркнула она.

По словам премьера, в ближайшее время будет принято решение о выделении средств из резервного фонда для проведения первоочередных работ — консервации поврежденной крыши и ее последующего восстановления.

«Это еще один пример: когда россияне не могут что-то захватить, они это просто уничтожают», — подчеркнула Свириденко.

Также Украина рассчитывает на реакцию международного сообщества на очередной удар России по объекту культурного наследия. Для этого правительство намерено активизировать сотрудничество с международными организациями и профильными фондами.

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В то же время представители украинского бизнеса и меценаты уже выразили готовность приобщиться к восстановлению святыни. По словам чиновников, предложения о помощи поступают с самого утра после атаки.

Удар РФ по Киево-Печерской лавре — последние новости

В понедельник, 15 июня, армия РФ ударила по Киево-Печерской лавре. Повреждены не менее 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.

Больше всего пострадал Успенский собор — там попадание произошло прямо в Степановский боковой алтарь. В результате обстрела произошло сильное возгорание, разрушены кровля и купола. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Известно, что церковная утварь и реликвии удалось оперативно вынести.

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний резко отреагировал на российский обстрел.

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«Очередное российское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует решительно действовать, чтобы российский террор против Украины прекратился? — написал он.

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