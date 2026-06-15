Удар РФ по Киево-Печерской лавре: ЮНЕСКО отреагировало на атаку

Киево-Печерская лавра / © Управление ГСЧС Киева

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ЮНЕСКО осудило удар по Киево-Печерской лавре. Там подчеркивают, что это один из важнейших духовных и культурных памятников Украины.

Об этом сообщает ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО осудило удар по Киево-Печерской лавре

В ЮНЕСКО отреагировали на российский удар по территории Киево-Печерской лавры, нанесенный россиянами 15 июня. Организация осудила атаку на объект культурного наследия и выразила готовность поддержать Украину в оценке нанесенного ущерба.

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В заявлении отмечается, что Киево-Печерская лавра входит в состав объекта Всемирного наследия «Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские постройки, Киево-Печерская лавра» и является одним из важнейших духовных и культурных памятников Украины.

По имеющейся информации, в результате удара значительные повреждения получил Успенский собор. Также пострадали соседние исторические сооружения, в частности, элементы фортификационного комплекса Лавры и башня Ивана Кушника.

«ЮНЕСКО осуждает нападения на культурные ценности, учебные заведения, студентов, работников образования и работников СМИ, охраняемых международным правом. Повреждение таких заведений лишает общины доступа к культуре, образованию и общим пространствам, которые необходимы для восстановления и социальной сплоченности», — пишут в ЮНЕСКО.

Организация заявила о готовности сотрудничать с украинскими властями для оценки масштабов повреждений культурных и образовательных объектов, а также для определения первоочередных мер по их сохранению и восстановлению.

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Напомним, в понедельник, 15 июня, армия РФ ударила по Киево-Печерской лавре. Повреждены не менее 5 объектов национального и несколько объектов местного значения. Больше всего пострадал Успенский собор. Там попадание произошло прямо в Степановский придел. В результате обстрела произошло сильное возгорание.

Как рассказали представители лавры, из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре больше всего пострадали кровля и купола Успенского собора. К счастью, в результате удара никто не пострадал. Также важно, что из храма удалось оперативно вынести церковную утварь, реликвии и экспозицию, посвященную Воскресению Христа, в которую входили редкие и уникальные священные предметы. В Лавре убеждены, что поврежденную святыню удастся восстановить. По словам наместника, богослужения в соборе планируют возобновить в ближайшее время после проведения необходимых работ.

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