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- Киев
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Почему Москва ненавидит Киево-Печерскую лавру: Портников о причинах ночного удара
Российские оккупанты атаковали Киево-Печерскую лавру, одну из главных святынь христианского мира. Журналист Виталий Портников объяснил, почему Москва столетиями пытается контролировать и уничтожить этот символ Украины.
Российские оккупанты сегодня ночью атаковали одну из величайших святынь христианского мира — Киево-Печерскую лавру. Во всем мире уже начали реагировать на очередное российское преступление. Свое мнение об ударе по Киево-Печерской лавре высказал и журналист Виталий Портников.
Он опубликовал видео на своей странице в Facebook.
Портников об ударе по Киево-Печерской лавре
Портников заявил, что еще одно московское правительство пытается разрушить Успенский собор и Киево-Печерскую лавру.
Ее россияне всегда ненавидели и как символ неповиновения, объединения украинских и московских земель, и как великую святыню, с которой не могли сравниться храмы Владимира на Клязьме, Суздали и самой Москвы.
«И поэтому всегда пытались эту Лавру разорить, уничтожить, оккупировать, создать там собственную агентуру», — добавил Портников.
Теперь россияне снова перешли к тактике сожжения святыни в центре Киева.
«Москва пытается уничтожить Успенский собор и Киево-Печерскую лавру — вечные символы украинского неповиновения. Вечная ненависть к святыне, которую стремятся разорить», — написал Портников.
Зеленский об ударе по Лавре
Напомним, во время массированной атаки 15 июня Россия выпустила по Украине 70 ракет и 611 дронов. Только по Киеву было направлено более 60 ракет. В столице продолжается ликвидация последствий ударов, известно о четырех погибших и 28 раненых.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в Telegram. Глава государства отметил, что в результате российского удара по Киево-Печерской лавре горела крыша Успенского собора — церкви, чья история начинается с XI века. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Президент назвал этот обстрел «одним из величайших российских преступлений против христианской культуры».