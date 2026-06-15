Почему Москва ненавидит Киево-Печерскую лавру: Портников о причинах ночного удара

Почему Москва ненавидит Киево-Печерскую лавру / © Associated Press

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Российские оккупанты сегодня ночью атаковали одну из величайших святынь христианского мира — Киево-Печерскую лавру. Во всем мире уже начали реагировать на очередное российское преступление. Свое мнение об ударе по Киево-Печерской лавре высказал и журналист Виталий Портников.

Он опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Портников об ударе по Киево-Печерской лавре

Портников заявил, что еще одно московское правительство пытается разрушить Успенский собор и Киево-Печерскую лавру.

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Ее россияне всегда ненавидели и как символ неповиновения, объединения украинских и московских земель, и как великую святыню, с которой не могли сравниться храмы Владимира на Клязьме, Суздали и самой Москвы.

«И поэтому всегда пытались эту Лавру разорить, уничтожить, оккупировать, создать там собственную агентуру», — добавил Портников.

Теперь россияне снова перешли к тактике сожжения святыни в центре Киева.

«Москва пытается уничтожить Успенский собор и Киево-Печерскую лавру — вечные символы украинского неповиновения. Вечная ненависть к святыне, которую стремятся разорить», — написал Портников.

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Зеленский об ударе по Лавре

Напомним, во время массированной атаки 15 июня Россия выпустила по Украине 70 ракет и 611 дронов. Только по Киеву было направлено более 60 ракет. В столице продолжается ликвидация последствий ударов, известно о четырех погибших и 28 раненых.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на своей официальной странице в Telegram. Глава государства отметил, что в результате российского удара по Киево-Печерской лавре горела крыша Успенского собора — церкви, чья история начинается с XI века. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Президент назвал этот обстрел «одним из величайших российских преступлений против христианской культуры».

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