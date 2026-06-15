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Удар по Киево-Печерской лавре: СБУ показала обломки вражеского дрона (фото, видео)
Сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, поразившего Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.
Служба безопасности Украины установила, что Россия ударила по Киево-Печерской лавре беспилотным летательным аппаратом «Герань-2», являющимся российской версией иранского дрона-камикадзе типа Shahed.
Такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания, сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснило расследование, враг атаковал монастырский комплекс в 01:50 15 июня 2026 года во время массированного обстрела столицы Украины.
По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, поразившего Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.
В ходе осмотра обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга.
Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах русского дрона.
В результате вражеского прилета повреждены крышные перекрытия, купола, стены и остекление собора. Погибших и раненых нет.
Также от взрывной волны получили повреждения соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.
Следователи Службы безопасности квалифицируют этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств российской атаки и привлечению виновных к ответственности.
Напомним, в результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под усиленной защитой Гаагской конвенции.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры.