Російський обстріл Києво-Печерської лаври: що вирішив робити уряд

Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі / © Управління ДСНС Києва

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Уряд уже розпочав підготовку до відновлення пошкодженого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Питання фінансування відбудови обговорили з президентом України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Пожежу, яка виникла після влучання російського безпілотника по території Києво-Печерської лаври, вдалося оперативно ліквідувати завдяки роботі рятувальників.

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«Лавру намагалися знищити вдруге, як і 1941 року. На щастя, нам не доведеться відбудовувати українську святиню з фундаменту», — акцентувала вона.

За словами прем’єрки, найближчим часом буде ухвалено рішення про виділення коштів із резервного фонду для проведення першочергових робіт — консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення.

«Це ще один приклад: коли росіяни не можуть чогось захопити, вони це просто знищують», — наголосила Свириденко.

Також Україна розраховує на реакцію міжнародної спільноти щодо чергового удару Росії по об’єкту культурної спадщини. Для цього уряд має намір активізувати співпрацю з міжнародними організаціями та профільними фондами.

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Водночас представники українського бізнесу та меценати вже висловили готовність долучитися до відновлення святині. За словами урядовців, пропозиції щодо допомоги надходять від самого ранку після атаки.

Удар РФ по Києво-Печерській лаврі — останні новини

У понеділок, 15 червня, армія РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі. Пошкоджено щонайменше 5 об’єктів національного значення та декілька об’єктів місцевого значення.

Найбільше постраждав Успенський собор — там влучання сталося просто в Степанівський боковий вівтар. Внаслідок обстрілу сталося сильне загоряння, понівечені покрівля і куполи. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав. Відомо, що церковне начиння та реліквії вдалося оперативно винести.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній різко відреагував на російський обстріл.

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«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, щоб світ усвідомив, що слід діяти рішуче, щоб російський терор проти України припинився?» — написав він.

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