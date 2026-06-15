Баллистика и дроны били по жилым кварталам: Оболонь приходит в себя после масштабной атаки

Последствия российского удара в Оболонском районе Киева. Фото t.me/obolonlife

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В ночь на 15 июня Оболонский район Киева подвергся массированной атаке российских оккупантов. Враг бил по жилым кварталам баллистическими ракетами и ударными дронами, что привело к масштабным разрушениям, пожарам и человеческим жертвам.

О последствиях вражеского удара рассказал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, передают Новости.LIVE.

По его словам, в районе зафиксировали около 10 крупных очагов возгорания. Разрушения получили несколько жилых домов, причем в некоторых многоэтажках зафиксированы прямые попадания в квартиры. Из-за ночного террора РФ погиб один человек.

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«Думаю, не один день будем этот район зашивать, потому что это сотни и сотни квартир. Не менее 30 домов имеют повреждения», — заявил Кирилл Фесик.

Эвакуация и помощь пострадавшим

Руководитель РГА подчеркнул, что городские и районные власти уже развернули оперативные штабы для помощи людям:

Расселение: Жителей, чьи квартиры испытали критические разрушения и непригодны для жизни, уже сейчас расселяют во временное жилье.

Денежные выплаты: Все киевляне, чье имущество пострадало от атаки, получат финансовую помощь от города.

Сумма компенсации стартует от 10 тысяч гривен. Фесик заверил, что деньги будут выплачиваться даже в том случае, если в квартире выбито только одно окно.

Напомним, около 700 вражеских беспилотников и десятки ракет атаковали Украину этой ночью. ТСН.ua собрал все о ночной атаке по Украине 15 июня.

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В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

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