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Баллистика и дроны били по жилым кварталам: Оболонь приходит в себя после масштабной атаки
Глава Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил об одном погибшем и рассказал, что пострадавшие жители получат от 10 тысяч гривен помощи на восстановление жилья.
В ночь на 15 июня Оболонский район Киева подвергся массированной атаке российских оккупантов. Враг бил по жилым кварталам баллистическими ракетами и ударными дронами, что привело к масштабным разрушениям, пожарам и человеческим жертвам.
О последствиях вражеского удара рассказал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, передают Новости.LIVE.
По его словам, в районе зафиксировали около 10 крупных очагов возгорания. Разрушения получили несколько жилых домов, причем в некоторых многоэтажках зафиксированы прямые попадания в квартиры. Из-за ночного террора РФ погиб один человек.
«Думаю, не один день будем этот район зашивать, потому что это сотни и сотни квартир. Не менее 30 домов имеют повреждения», — заявил Кирилл Фесик.
Эвакуация и помощь пострадавшим
Руководитель РГА подчеркнул, что городские и районные власти уже развернули оперативные штабы для помощи людям:
Расселение: Жителей, чьи квартиры испытали критические разрушения и непригодны для жизни, уже сейчас расселяют во временное жилье.
Денежные выплаты: Все киевляне, чье имущество пострадало от атаки, получат финансовую помощь от города.
Сумма компенсации стартует от 10 тысяч гривен. Фесик заверил, что деньги будут выплачиваться даже в том случае, если в квартире выбито только одно окно.
Напомним, около 700 вражеских беспилотников и десятки ракет атаковали Украину этой ночью. ТСН.ua собрал все о ночной атаке по Украине 15 июня.
В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.