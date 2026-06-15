Балістика і дрони били по житлових кварталах: Оболонь оговтується після масштабної атаки

Наслідки російського удару в Оболонському районі Києва. Фото t.me/obolonlife

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У ніч на 15 червня Оболонський район Києва зазнав масованої атаки російських окупантів. Ворог гатив по житлових кварталах балістичними ракетами та ударними дронами, що призвело до масштабних руйнувань, пожеж та людських жертв.

Про наслідки ворожого удару розповів голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, передають Новини.LIVE.

За його словами, у районі зафіксували близько 10 великих осередків займання. Руйнувань зазнали кілька житлових будинків, причому в деяких багатоповерхівках зафіксовано прямі влучання в квартири. Через нічний терор РФ загинула одна людина.

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«Думаю, не один день будемо цей район зашивати, тому що це сотні й сотні квартир. Не менше 30 будинків мають ушкодження», — заявив Кирило Фесик.

Евакуація та допомога постраждалим

Керівник РДА підкреслив, що міська та районна влада вже розгорнули оперативні штаби для допомоги людям:

Розселення: Мешканців, чиї квартири зазнали критичних руйнувань і непридатні для життя, вже зараз розселяють у тимчасове житло.

Грошові виплати: Усі кияни, чиє майно постраждало від атаки, отримають фінансову допомогу від міста.

Сума компенсації стартує від 10 тисяч гривень. Фесик запевнив, що гроші виплачуватимуть навіть у тому випадку, якщо в квартирі вибито лише одне вікно.

Нагадаємо, майже 700 ворожих безпілотників та десятки ракет атакували Україну цієї ночі. ТСН.ua зібрав усе про нічну атаку по Україні 15 червня.

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Зокрема, під ударом опинився один із найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

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