Удар РФ по Києво-Печерській лаврі: ЮНЕСКО відреагувало на атаку

Києво-Печерська лавра / © Управління ДСНС Києва

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ЮНЕСКО засудило удар по Києво-Печерській лаврі. Там наголошують, що це — одна з найважливіших духовних та культурних пам’яток України.

Про це повідомляє ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО засудило удар по Києво-Печерській лаврі

У ЮНЕСКО відреагували на російський удар по території Києво-Печерської лаври, завданий росіянами 15 червня. Організація засудила атаку на об’єкт культурної спадщини та висловила готовність підтримати Україну в оцінці завданих збитків.

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У заяві наголошується, що Києво-Печерська лавра входить до складу об’єкта Всесвітньої спадщини «Київ: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» і є однією з найважливіших духовних та культурних пам’яток України.

За наявною інформацією, внаслідок удару значних пошкоджень зазнав Успенський собор. Також постраждали сусідні історичні споруди, зокрема елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежа Івана Кушника.

«ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та працівників ЗМІ, що охороняються міжнародним правом. Пошкодження таких закладів позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є необхідними для відновлення та соціальної згуртованості», — пишуть у ЮНЕСКО.

Організація заявила про готовність співпрацювати з українською владою для оцінки масштабів пошкоджень культурних та освітніх об’єктів, а також для визначення першочергових заходів із їхнього збереження та відновлення.

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Нагадаємо, у понеділок, 15 червня, армія РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі. Пошкоджено не менше 5 об’єктів національного значення та декілька об’єктів місцевого значення. Найбільше постраждав Успенський собор. Там влучання сталося прямо в Степанівський боковий вівтар. Внаслідок обстрілу сталося сильне загоряння.

Як розповіли представники лаври, через удар РФ по Києво-Печерській лаврі найбільше постраждали покрівля та куполи Успенського собору. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав. Також важливо, що з храму вдалося оперативно винести церковне начиння, реліквії та експозицію, присвячену Христовому Воскресінню, до якої входили рідкісні та унікальні священні предмети. У Лаврі переконані, що пошкоджену святиню вдасться відновити. За словами намісника, богослужіння у соборі планують відновити найближчим часом після проведення необхідних робіт

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