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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
2 хв

Удар по Києво-Печерській лаврі: СБУ показала уламки ворожого дрона (фото, відео)

Співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський вівтар Успенського собору на території лаври.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Уламки «Герані», яким окупанти вдарили по Лаврі

Уламки «Герані», яким окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Служба безпеки України встановила, що рф ударила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом «Герань-2», який є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.

Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання, повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, ворог атакував монастирський комплекс о 01 год. 50 хв 15 червня 2026 року під час масованого обстрілу столиці України.

За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський вівтар Успенського собору на території лаври.

Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектувальні виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга.

Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

Пошкодження після удару «Герані» по лаврі / © СБУ

Пошкодження після удару «Герані» по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Уламки «Герані», якою окупанти вдарили по лаврі / © СБУ

Внаслідок ворожого прильоту пошкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Загиблих і поранених немає.

Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції.

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської лаври.

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Дата публікації
Кількість переглядів
356
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