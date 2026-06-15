Чому Москва ненавидить Києво-Печерську лавру: Портников про причини нічного удару

Чому Москва ненавидить Києво-Печерську лавру / © Associated Press

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Російські окупанти сьогодні уночі атакували одну з найбільших святинь християнського світу — Києво-Печерську лавру. В усьому світі вже почали реагувати на черговий російський злочин. Свою думку про удар по Києво-Печерській лаврі висловив і журналіст Віталій Портников.

Він опублікував відео на своїй сторінці у Facebook.

Портников про удар по Києво-Печерській лаврі

Портников заявив, що ще один московський уряд намагається зруйнувати Успенський собор та Києво-Печерську лавру.

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Її росіяни завжди ненавиділи і як символ непокори, об’єднання українських і московських земель, і як велику святиню, з якою не могли зрівнятися храми Володимира на Клязьмі, Суздалі і самої Москви.

“ І тому завжди намагалися цю Лавру сплюндрувати, знищити, окупувати, створити там власну агентуру», — додав Портников.

Тепер росіяни знову перейшли до тактики спалення святині в центрі Києва.

«Москва намагається знищити Успенський собор і Києво-Печерську лавру — вічні символи української непокори. Вічна ненависть до святині, яку прагнуть сплюндрувати», — написав Портников.

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Зеленський про удар по Лаврі

Нагадаємо, під час масованої атаки 15 червня Росія випустила по Україні 70 ракет та 611 дронів. Лише по Києву було спрямовано понад 60 ракет. У столиці триває ліквідація наслідків ударів, наразі відомо про чотирьох загиблих та 28 поранених.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Telegram. Глава держави зазначив, що внаслідок російського удару по Києво-Печерській лаврі горів дах Успенського собору — церкви, чия історія починається з ХІ століття. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Президент назвав цей обстріл «одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури».

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