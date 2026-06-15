"Бог прийшов рятувати Лавру": реакція киян на дощ після атаки РФ

Дощ після удару по Лаврі / © Володимир Зеленський

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Доки весь світ реагує на звірячий удар Росії по Києво-Печерській лаврі, кияни у Threads почали обговорення моменту, коли після удару по святині пішов дощ. Дехто побачив у цьому великий символізм, мовляв, Бог прийшов рятувати лавру, однак інші кияни скептично поставилися до таких публікацій і заявляють, що дощ у Києві був і за прогнозом погоди, і протягом майже усього червня.

ТСН зібрав найцікавіші думки з суспільного обговорення.

Дощ після удару по Лаврі: кияни побачили в цьому прихований сенс

Певний символізм також побачила і письменниця Оксана Забужко, яка дуже емоційно відреагувала на удар по святині. Забужко написала, що дощ — це символічний знак.

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«Лавра горить! Згадали, виродки чекістські, як вони її нам в сорок першому палили! … Недовго вам, суки, зосталося… І тут-таки дощ пустився — от і кажіть, що Небо нас не чує», — написала Оксана Забужко.

«Я завжди кажу, що не вірю в Бога. Але коли після удару по Лаврі над Києвом пішов дощ, який буквально допомагав рятувати святиню, важко було не повірити в існування Бога або якихось світлих сил на стороні України», — пише у Threads користувачка kaliuzhna_5.

У коментарях відразу зібралися прибічники іншої думки. Вони почали писати, що дощ у Києві цієї ночі був за прогнозом, а Бог нібито міг відвести атаку від Лаври.

Під схожим дописом також розгорілася перепалка:

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«Дощ тиждень тому вже напрогнозували. Хочете прив’язати боженьку, то хай спалить Москву», — пише sden_g.

«Прогнозували дощ. І вдень був дощ. Я не знаю, помітили всі чи ні, але в Києві весь червень дощ», — пише chriswxtina.

«Господь допоміг гасити святиню…», — пише hannadmytrus.

«Це не співпадіння: Києво-Печерська лавра — дуже намолене місце з часів Ярослава Мудрого, і такий самий дощ йшов у 1240 році, коли хан Батий спалив Київ», — пише taniamanish.

«Я розумію, що дощ по прогнозу, АЛЕ… Вперше бачу дощ після обстрілу, і саме після того, як вдарили по Лаврі. І що цікаво, таку зливу беззупинну я теж давно не бачила», — пише користувачка kriiisssssssss.

«Лавра в першу чергу — історичне місце, то дуже шкода. Спочатку рашка крала наші історичні артефакти, а тепер і знищує», — пише mtm.357.

«Щось в цьому є, але ж дощ насправді не допоможе при масштабних пожежах», — пише tata.tolkunova.

«Та повірте, і просто дощ після задимлення в Києві — це було дуже сильно емоційно, мене тронуло», — пише ann.ann.ann.

Хоч і не всі українці підтримали ідею того, що «Бог допоміг загасити Лавру», кожен зміг вільно висловитися. На щастя, це обговорення у Threads не переросло у скандал.

Магічне мислення

Доволі велика кількість українців написала публікації щодо того, що «Бог прийшов рятувати Лавру з дощем». У відповідь на це їм почали закидати магічне мислення.

«Бачу багато дописів про те, що дощ під час пожежі в Лаврі — це знак згори. У психології це називають магічним мисленням. І ні, це не образа. Це один зі способів психіки впоратися з безсиллям і тривогою, коли на події навколо ми майже не можемо вплинути. Тому під час війни магічного мислення навколо стає значно більше. Бо потреби в контролі та надії — теж стає значно більше», — написала користувачка smn.special.

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У коментарях під дописом погодилися: якщо такі думки дозволяють українцям легше переживати важкі події, це нікому не нашкодить.

Удар по Києво-Печерській лаврі: що відомо

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва 15 червня суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, якому цьогоріч виповнюється 975 років від першої згадки.

За інформацією гендиректора заповідника Максима Остапенка, пошкоджено щонайменше п’ять об’єктів національного значення. Пряме влучання дрона «Шахед» у Степанівський приділ спричинило масштабну пожежу даху Успенського собору на площі 800 кв. м, а також пошкодило іконостас, фрески та розписи.

Водночас інший безпілотник пошкодив вежу Кушника і влетів у будівлю «Мистецького арсеналу», де площа займання сягнула 1000 кв. м. На місці руйнувань оперативно спрацювали підрозділи ДСНС та міські служби, які під звуки дзвонів локалізували й ліквідували пожежі. До завершення рятувальних робіт територію Лаври закрили для відвідувачів.

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Попри серйозну загрозу обрушення собору, працівникам заповідника вдалося заздалегідь евакуювати найцінніші експонати XVI–XIX століть із виставки «Христос Воскрес» та раку Святого Стефана. Місце трагедії вже відвідав президент України Володимир Зеленський разом із предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Володимир Зеленський назвав удар по Успенському собору, чия історія ведеться з XI століття, одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури.

Своєю чергою, священнослужителі та експерти зазначають, що атака була цілеспрямованою. Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані висловив думку, що цей удар є свідомою помстою Росії за небажання українців бути частиною російського простору. Він пов’язав обстріл із тим, що кілька днів тому представників УПЦ Московського патріархату примусово змусили покинути Дальні печери монастиря, а також із планами найближчим часом встановити біля Успенського собору пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

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