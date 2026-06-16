Обугленная крыша и разбитые фрески: как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки (фото, видео)

Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру / © Офис президента Украины

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Из-за российской атаки на Киево-Печерскую лавру 15 июня было повреждено по меньшей мере пять объектов национального значения. Внутри Успенского собора ощутим запах гари, под ногами — обломки стекла и вода от тушения, под угрозой оказались уникальные росписи, фрески и иконостас.

Как выглядит Киево-Печерская лавра сейчас — узнайте на ТСН.ua.

Гендиректор национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» Максим Остапенко накануне сообщил, что в результате атаки было повреждено по меньшей мере пять объектов национального значения, а также несколько памятников местного значения.

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Наибольшие разрушения получил именно Успенский собор — российский удар пришелся непосредственно на Степановский придел. Верхняя часть храма была охвачена огнем, а ситуация создавала серьезную угрозу обрушению и дальнейшему уничтожению сооружения.

Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру / © Офис президента Украины

Как пояснил Остапенко, замысел врага был продуманным и жестоким: оккупанты пытались уничтожить деревянные конструкции купола, чтобы крыша обрушилась внутрь храма и уничтожила уникальный внутренний интерьер. Он также отметил, что балки собора были пропитаны огнеупорными веществами, поэтому существует предположение, что дрон мог быть оснащен специальным зажигательным зарядом для усиления пожара.

По информации спасателей, возгорание на крыше Успенского собора охватывало площадь около 800 кв. м. Кроме этого, горело и в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», где площадь пожара достигала 1000 кв. м.

Кроме собора, повреждения получила и башня Кушника. Российский «Шахед» попал в верхнюю часть недавно отреставрированного сооружения. В результате атаки серьезно пострадали иконостас, росписи и фрески. Башня Ивана Кушника является исторической оборонительной каменной башней XVII-XVIII веков и входит в архитектурный комплекс Киево-Печерской лавры.

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Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру / © Офис президента Украины

После атаки внутри Успенского собора ощущался сильный запах гари, пол был залит водой после тушения пожара, а кое-где лежали обломки стекла. Больше всего пострадала верхушка собора, однако угроза распространяется и на нижнюю часть храма — в частности, на росписи, фрески и иконостас.

Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру / © Офис президента Украины

После удара президент Украины Владимир Зеленский навестил Лавру, чтобы лично осмотреть последствия российской атаки. После увиденного глава государства заявил, что страна-агрессор получит ответ.

Владимир Зеленский и последствия атаки на Киево-Печерскую лавру / © Офис президента Украины

Последствия атаки на Киево-Печерскую лавру (14 фото) © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © Офис президента Украины © ТСН

Дата публикации 10:38, 16.06.26 Количество просмотров 7 Видео разрушений Киево-Печерской лавры после атаки РФ

Напомним, правительство Украины начало подготовку к восстановлению поврежденного российским дроном Успенского собора Киево-Печерской лавры. Премьер Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшее время из резервного фонда выделят средства на консервацию и ремонт крыши, а также отметила привлечение международного сообщества к защите культурного наследия. К финансированию работ готовы приобщиться украинский бизнес и меценаты.

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