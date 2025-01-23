Побиття 13-річної школярки у Києві: хто причетний до інциденту

Працівники поліції оперативно встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику в Оболонському районі Києва. Увечері 23 січня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео цього інциденту.

Як повідомили у поліції Києва, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 КККУ (побої і мордування).

Правоохоронці встановили, що потерпілою була 13-річна школярка.

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За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють.

Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

Встановлено, що двома учасницями побиття були 15-річна місцева мешканка, яка наносила удари, та 14-річна учениця місцевої школи, яка знімала відео знущань над потерпілою на телефон.

Нагадаємо, раніше поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників побиття 12-річної дівчинки Ярослави у Білій Церкві: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

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