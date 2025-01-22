Зловмисники викрали однорічну дитину за вигадані борги: подробиці

20 січня вночі у Софіївській Борщагівці Бучанського району двоє чоловіків викрали однорічну дитину, а її матір замкнули в квартирі, забравши мобільний телефон. Вони вимагали повернення боргу в 200 тисяч доларів, якого не існує.

Про це повідомила Національна поліція.

"Правоохоронці встановили, що до квартири потерпілої, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про грошові заощадження останньої. Зловмисники вимагали повернути борг у сумі 200 тисяч доларів, якого не існує. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе "боржницею", чоловіки викрали її малолітню дитину. Крім того, прихопили із собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільні телефони. Після чого зникли з місця події", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили місце перебування викраденої дівчинки в одній із квартир у Києві, де проживала спільниця фігурантів. На щастя, дитина не постраждала.

"Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця", — зазначили в поліції.

Слідчі Бучанського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, скоєного щодо малолітньої дитини.

Нагадаємо, в Києві жінка забила свою матір до смерті: шокувальні подробиці.

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