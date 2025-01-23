На Київщині працюють сили ППО: перебувайте в укриттях

Перебувайте в укриттях.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Як повідомлялося, раніше російські дрони атакували Миколаїв. Відомо про щонайменше двох поранених місцевих мешканців.
Читайте також:
- Балістичний удар по Лук'янівці в Києві: експерт пояснив, чому ракети збили в останній момент
- Російська армія далі просувається в Курській області: деталі від ISW
- Втрати Росії станом на 22 січня: Генштаб оновив дані
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.