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На Київщині працюють сили ППО: перебувайте в укриттях

На Київщині працюють сили ППО: перебувайте в укриттях

Українські військові захищають небо.

Перебувайте в укриттях.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. 

Як повідомлялося, раніше російські дрони атакували Миколаїв. Відомо про щонайменше двох поранених місцевих мешканців.

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