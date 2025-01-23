На Київщині працюють сили ППО: перебувайте в укриттях

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Як повідомлялося, раніше російські дрони атакували Миколаїв. Відомо про щонайменше двох поранених місцевих мешканців.

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