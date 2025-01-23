Избиение 13-летней школьницы в Киеве: кто причастен к инциденту

Сотрудники полиции оперативно установили личности участниц избиения несовершеннолетней девочки на спортивной площадке в Оболонском районе Киева Вечером 23 января во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео этого инцидента.

Как сообщили в полиции Киева, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УККУ (побои и пытки).

Правоохранители установили, что потерпевшей была 13-летняя школьница.

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По предварительной информации, девушки позвали ее на прогулку, а затем между ними возник конфликт, о причинах которого не сообщают.

Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения.

Установлено, что двумя участницами избиения были наносившая удары 15-летняя местная жительница и 14-летняя ученица местной школы, которая снимала видео издевательств над потерпевшей на телефон.

Напомним, ранее полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников избиения 12-летней девочки Ярославы в Белой Церкви : досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

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