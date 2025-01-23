Пошкоджені будинки, будівля кафе та автівка: на Київщині фіксують наслідки атаки дронів (фото)

У четвер, 23 січня, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області.

На Київщини поліцейські фіксують наслідки атаки російських безпілотників на столичний регіон: пошкоджені будинки, будівля кафе, автівка та паркан.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 23 січня, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Станом на ранок в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини закликає мешканців під час повітряних тривог прямувати до укриттів, дотримуватися правил безпеки та повідомляти про підозрілі предмети на спецлінію "102".

Раніше повідомлялось, що на Київщині працюють сили ППО.

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