Побиття школярки в Києві: підлітки надавали ляпасів дівчинці (відео)

Чергове побиття школярки сталося в Києві. Дівчата на відео б'ють іншу по обличчю. Судячи з того, що відбувається, можна припустити, що школярку таким чином за щось карають. Поліція вже перевіряє цей факт.

Про це йдеться у повідомленні столичної поліції.

"Поліція проводить перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вже встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників.

Нагадаємо, побиття дівчинки в Білій Церкві обросло новими деталями. Зокрема, стало відомо, чи є серед фігурантів злочину родичі впливових осіб.

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