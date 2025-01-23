Избиение школьницы в Киеве: подростки надавали пощечин девочке (видео)

Очередное избиение школьницы произошло в Киеве. Девочки на видео бьют другую по лицу. Судя по тому, что происходит, можно предположить, что школьницу таким образом за что-то наказывают. Полиция уже проверяет этот факт.

Об этом идет речь в сообщении столичной полиции.

"Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было опубликовано видео как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу", — говорится в сообщении.

Полицейские уже устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников.

Напомним, избиение девочки в Белой Церкви обросло новыми деталями. В частности, стало известно, есть ли среди фигурантов преступления родственники влиятельных лиц.

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