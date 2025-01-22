Жорстоке побиття школярки в Білій Церкві: суд обрав запобіжний захід 16-річному підлітку

Хлопцеві загрожує до 12 років ув'язнення.

У середу, 22 січня, у Білій Церкві суд обрав запобіжний захід 16-річному підліткові, якого підозрюють у побитті 12-річної дівчинки. Відео жорстокого побиття облетіло Мережу та викликало хвилю обурення.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що суд відправив кривдника під варту. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 20 березня.

Напередодні слідчі повідомили хлопцю про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями Мережу облетіло відео побиття дівчинки в Білій Церкві на Київщині. Її били руками, ногами, приклеювали до голови використану жувальну гумку та розпилювали невідому газоподібну речовину в обличчя.

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