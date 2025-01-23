Напав з ножем на працівника ДБР: в Києві затримали чоловіка

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

28-річний киянин напав на слідчого ДБР з ножем, намагаючись уникнути відповідальності за раніше вчинений злочин.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Досудове розслідування встановило, що під час слідчих дій у помешканні підозрюваного він раптово схопив кухонний ніж і напав на співробітника ДБР. Нападник завдав потерпілому ножових поранень і втік з місця події. Поліція за підтримки спецпідрозділу КОРД затримала зловмисника.

"Пораненого правоохоронця медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я, а слідчі столичної поліції затримали зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу при виконанні службових обов'язків. Суд ухвалив рішення взяти нападника під варту без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення або довічний термін.

Нагадаємо, у Києві взято під варту чоловіка й жінку, яких підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я.

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