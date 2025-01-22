У Києві чоловік змушував дітей торкатися його геніталій: шокувальні подробиці інциденту

У Києві на Оболоні чоловік обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розпусти.

Про це повідомила столична прокуратура.

За словами правоохоронців, чоловік підходив до дітей, які були на вулиці самі та просив допомогти дістати ключі або брелок з кишені його штанів.

Після того як діти погоджувались допомогти, у кишені чоловіка вони торкалися до його статевого органу. З такими проханнями чоловік підходив як до дівчаток, так і до хлопчиків 10-11 років.

"Зловмисника затримали, йому повідомлено про підозру. Стосовно нього вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

За такі дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо вчинення підозрюваним аналогічних дій в інших районах Києва.

Затриманий педофід

Нагадаємо, в Києві 32-річну жінку підозрюють у вбивстві своєї 69-річної матері. Відомо, що під час спільного вживання спиртних напоїв між ними виник конфлікт.

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