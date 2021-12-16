Під Києвом вщент згоріла маршрутка: з'явилося відео

Водій намагався гасити вогонь водою з відерця, бо не мав вогнегасника.

Під Києвом згоріла маршрутка

Інцидент стався в Ірпені, поряд із зупинкою "Водоканал".

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"Люди особливо не допомагали. А водій намагався гасити вогонь водою з відерця. Рекомендуємо завжди мати в автомобілі вогнегасник достатнього обсягу", - йдеться у дописі.

Транспортний засіб вигорів ущент.

Причини загоряння наразіне відомі.

Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус сполученням «Ірпінь - Київ» за #420. Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо. Опубліковано Оперативний Середа, 15 грудня 2021 р.

Нагадаємо, в Києві ввечері 14 грудня спалахнула пожежа в новобудові на вулиці Тодося Осьмачки 58-А. На восьмому поверсі загорілася квартира. Під час гасіння евакуювали 13 осіб, з них одна дитина.

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