Під Києвом вщент згоріла маршрутка: з'явилося відео

Водій намагався гасити вогонь водою з відерця, бо не мав вогнегасника.
Під Києвом згоріла маршрутка
Інцидент стався в Ірпені, поряд із зупинкою "Водоканал".
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
"Люди особливо не допомагали. А водій намагався гасити вогонь водою з відерця. Рекомендуємо завжди мати в автомобілі вогнегасник достатнього обсягу", - йдеться у дописі.
Транспортний засіб вигорів ущент.
Причини загоряння наразіне відомі.
Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус сполученням «Ірпінь - Київ» за #420. Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо.Опубліковано Оперативний Середа, 15 грудня 2021 р.
Нагадаємо, в Києві ввечері 14 грудня спалахнула пожежа в новобудові на вулиці Тодося Осьмачки 58-А. На восьмому поверсі загорілася квартира. Під час гасіння евакуювали 13 осіб, з них одна дитина.
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