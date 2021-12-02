Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це буде коштувати

Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це буде коштувати

Можна орендувати житло, піти у ресторан або провести новорічну ніч просто неба.

Почався грудень і прийшов час задуматися, де зустрічати Новий рік-2022. Незважаючи на карантинні обмеження, у Києві є багато варіантів, де весело провести новорічну ніч.

ТСН.ua зібрав варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня.

Орендувати квартиру чи будинок

Зняти квартиру чи будинок на Новий рік – чудовий варіант для тих, хто не хоче святкувати вдома. В інтернеті розміщено безліч оголошень про оренду на будь-який смак та бюджет. Так, двокімнатна квартира коштуватиме від 500 до 3 000 грн за добу.

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Невеликий будинок у Київській області можна орендувати за 1 000 грн. У межах міста будинок на велику компанію коштуватиме 20 000 грн за три доби. Проте можна знайти і дешевше – від 5 000 грн за добу.

Варто враховувати, що на час оренди будинку або квартири власники також просять заставу, яка повертається після виїзду.

Відсвяткувати у кафе чи ресторані

Відсвяткувати Новий рік у Києві в закладі коштуватиме від 800 гривень з людини. Дітей до 12 років пускають переважно безкоштовно, діти старшого віку - за дорослим тарифом. Кафе та ресторани готують насичену програму на новорічну ніч, влаштовують дискотеки, запрошують зіркових гостей з дотриманням усіх протиепідеміологічних правил. Такий варіант свята підійде для любителів галасливих вечірок і тих, кому набридли домашні застілля.

Зустріти Новий рік у центрі Києва

Якщо ви хочете зустріти Новий рік просто неба, це можна зробити біля головної ялинки країни - на Софійській площі. Навколо неї облаштують різдвяне містечко та ковзанку біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Його площа становитиме 400 кв. метра, а вхід буде безкоштовним для дітей. Програма заходів у новорічну ніч наразі невідома. На святкування, ймовірно, вплинуть карантинні обмеження у столиці.

УНІАН

Відзначимо, що у столиці почали готуватися до новорічних свят. У кожному районі Києва буде встановлена новорічна ялинка. 16 грудня у столиці відкриються 14 новорічних локацій. Святкові локації з'являться, зокрема, на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів.

Тим часом на Софійську площу почали завозити перші конструкції для майбутньої ялинки та різдвяного містечка. Повноцінні роботи розпочнуться за кілька днів і триватимуть близько трьох тижнів.

Ялинкові базари у Києві відкриються 15 грудня. Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть до продажу. Скільки точно буде локацій з продажу ялинок також невідомо. Вони ще не затверджені.

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