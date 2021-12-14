У Київ прийде серйозне похолодання

В середині наступного тижня вночі стовпчик термометра опуститься до -8-14°C, вдень до -3-7°C.

У Київ наступного тижня прийде серйозне похолодання.

Особливо в середині тижня, вночі стовпчик термометра опуститься до -8-14°C, вдень до -3-7°C.

Також читайте В Україні синоптики попередили про сильне похолодання: коли та де зіпсується погода

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Цей прогноз - орієнтовний, потребуватиме уточнення. Проте тенденція - до похолодання на наступному тижні", - зазначила вона.

Синоптикиня додала, що 15-го грудня у Києві погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: