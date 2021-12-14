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В Киев придет серьезное похолодание

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В Киев придет серьезное похолодание

pixabay.com

В середине следующей недели ночью столбик термометра опустится до -8-14°C, днем до -3-7°C.

В Киев на следующей неделе придет серьезное похолодание.

Особенно в середине недели, ночью столбик термометра опустится до -8-14°C, днем до -3-7°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Этот прогноз — ориентировочный, нуждается в уточнении. Однако тенденция — к похолоданию на следующей неделе", — отметила она.

Синоптик добавила, что 15 декабря в Киеве погода предусматривается сырой, но без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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