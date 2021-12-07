Ковзанки у Києві: де покататися та скільки це коштує (фото)

Ковзанки у Києві: де покататися та скільки це коштує (фото)

Найдешевший сеанс коштує 80 гривень.

У Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень.

ТСН.ua зібрав топ-ковзанок у Києві та дізнався ціни на квитки.

Roshen Winter Village

Адреса: проспект Науки, 1 (метро "Деміївська")

Вартість: від 170 до 580 гривень

Одна з найбільших ковзанок просто неба розташована в Шевченківському районі Києва. Вона працюватиме до кінця лютого 2022 року.

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Вартість квитка залежить від дня тижня та часу. Найдешевше можна покататися з 12:00 до 16:00 від понеділка до п'ятниці – 170 гривень, увечері, до 22:00, квиток коштуватиме 200 гривень. У вихідний день можна покататися за 200/220 гривень.

Також на ковзанці є опція "Fast Track" – пройти без черги. Вона коштує 400 гривень у будній день, 440 у вихідний та 580 у святковий.

roshen.com

Ковзанка у "Містечку зимових розваг"

Адреса: вулиця Велика Васильківська, 103

Вартість: від 170 до 295 гривень

Ковзанка розташована на території палацу "Україна". Покататися у будні дні коштує 170 та 295 гривень, залежно від часу. У вихідні та святкові дні квиток на ковзанку коштує 295 гривень.

palace-ukraine.com

Ice Dream у ТРЦ Dream Town

Адреса: проспект Оболонський, 1Б, метро "Мінська"

Вартість: від 80 до 140 гривень

Ковзанка розташована на 3 поверсі ТРЦ Dream Town. Найдешевший сеанс - ранковий, він коштує 80 гривень. На вихідних та на свята сеанс після 12:00 коштуватиме 140 гривень для дорослих та 110 гривень для дітей.

dreamtown.ua

Льодова арена Osocor

Адреса: вулиця Виноградна, 2

Вартість: від 145 до 180 гривень, також доведеться сплатити за вхід

Ковзанка розташована в Київській області на території зимового містечка в комплексі Osocor Residence. Від понеділка до п'ятниці вартість катання становить 180 гривень та 145 гривень, якщо ви прийшли зі своїми ковзанами.

Однак, також доведеться сплатити за вхід на територію комплексу. Для дорослих – 350/500 гривень, для дітей – від 200 до 500 гривень, залежно від дня тижня. Дітей віком до 4 років пускають безкоштовно.

osocor.com.ua

Fifty Ice Arena у ТРЦ Cosmo Multimall

Адреса: вулиця Вадима Гетьмана, 6

Вартість: від 150 до 220 гривень

Ковзанка розташована на першому поверсі ТРЦ. Найдешевші квитки на ковзанку від понеділка до четверга. У п'ятницю та на вихідних квиток коштуватиме 150-190 гривень. Найдорожчі сеанси на цій ковзанці від 21:00 до 23:00 – по 220 гривень.

fifty-ice.com

Ковзанка "Крижинка"

Адреса: вулиця Генерала Жмаченка,7, метро "Дарниця"

Вартість: від 80 до 100 гривень

Невелика крита льодова ковзанка розташована на території парку Перемоги. Вартість дорослого квитка – 100 гривень, дитячого – 80 гривень.

kyivmaps.com

Льодова арена у ТРЦ "Термінал"

Адреса: вулиця Київська, 316

Вартість: від 150 до 180 гривень

Велика ковзанка розташована в Броварах, що під Києвом, і одночасно вміщує до 200 осіб. Вартість квитка на будь-який сеанс – 180 гривень, для дітей зростом до 150 сантиметрів покататися буде трохи дешевше – 150 гривень. Крім того, вхід безкоштовний для іменинників.

trc-terminal.com.ua

Нагадаємо, що почався грудень і саме час замислитися, де зустрічати Новий рік-2022. Незважаючи на карантинні обмеження, у Києві є безліч варіантів, щоб весело провести новорічну ніч. ТСН.ua зібрав варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня.

Свято наближається: де українці збираються святкувати Новий рік

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