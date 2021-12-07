Катки в Киеве: где покататься и сколько это стоит (фото)

Катки в Киеве: где покататься и сколько это стоит (фото)

Самый дешевый сеанс обойдется в 80 гривен.

В Киеве зимой работает множество площадок, где можно покататься на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен.

ТСН.ua собрал топ-катков в Киеве и узнал цены на билеты.

Roshen Winter Village

Адрес: проспект Науки, 1 (метро "Демиевская")

Стоимость: от 170 до 580 гривен

Один из самых больших катков под открытым небом расположен в Шевченковском районе Киева. Он будет работать до конца февраля 2022 года.

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Стоимость билета зависит от дня недели и времени. Дешевле всего можно прокатиться с 12:00 до 16:00 с понедельника по пятницу – 170 гривен, вечером, до 22:00, билет обойдется в 200 гривен. В выходной день можно прокатиться за 200/220 гривен.

Также на катке есть опция Fast Track – пройти без очереди. Она стоит 400 гривен в будний день, 440 в выходной и 580 в праздничный.

roshen.com

Каток в "Городке зимних развлечений"

Адрес: улица Большая Васильковская, 103

Стоимость: от 170 до 295 гривен

Каток находится на территории дворца "Украина". Прокатиться в будние дни стоит 170 и 295 гривен в зависимости от времени. В выходные и праздничные дни билет на каток стоит 295 гривен.

palace-ukraine.com

Ice Dream в ТРЦ Dream Town

Адрес: проспект Оболонский, 1Б, метро "Минская"

Стоимость: от 80 до 140 гривен

Каток находится на 3 этаже ТРЦ Dream Town. Самый дешевый сеанс на катке утренний, он стоит 80 гривен. В выходные и на праздники сеанс после 12:00 будет стоить 140 гривен для взрослых и 110 гривен для детей.

dreamtown.ua

Ледовая арена Osocor

Адрес: улица Виноградная, 2

Стоимость: от 145 до 180 гривен, также придется заплатить за вход

Каток расположен в Киевской области на территории зимнего городка в комплексе Osocor Residence. С понедельника по пятницу стоимость катания составляет 180 гривен и 145 гривен, если вы пришли со своими коньками.

Однако также придется заплатить за вход на территорию комплекса. Для взрослых – 350/500 гривен, для детей – от 200 до 500 гривен в зависимости от дня недели. Детей до 4 лет пускают бесплатно.

osocor.com.ua

Fifty Ice Arena в ТРЦ Cosmo Multimall

Адрес: улица Вадима Гетьмана, 6

Стоимость: от 150 до 220 гривен

Каток находится на первом этаже ТРЦ. Самые дешевые билеты на каток с понедельника по четверг. В пятницу и на выходных билет обойдется в 150-190 гривен. Самые дорогие сеансы на этом катке с 21:00 до 23:00 – по 220 гривен.

fifty-ice.com

Каток "Льдинка"

Адрес: улица Генерала Жмаченко,7, метро "Дарница"

Стоимость: от 80 до 100 гривен

Небольшой крытый ледовый каток находится на территории парка Победы. Стоимость взрослого билета – 100 гривен, детского – 80 гривен.

kyivmaps.com

Ледовая арена в ТРЦ "Терминал"

Адрес: улица Киевская, 316

Стоимость: от 150 до 180 гривен

Большой каток расположен в Броварах, что под Киевом, и одновременно вмещает до 200 человек. Стоимость билета на любой сеанс – 180 гривен, для детей ростом до 150 сантиметров прокатиться будет чуть дешевле – 150 гривен. Кроме того, вход бесплатный для именинников.

trc-terminal.com.ua

Напомним, что начался декабрь, и пришло время задуматься, где встречать Новый год-2022. Несмотря на карантинные ограничения, в Киеве есть много вариантов, где весело провести новогоднюю ночь. ТСН.ua собрал варианты отдыха в столице 31 декабря.

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