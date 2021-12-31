Не только для пассажиров: вход в аэропорт "Борисполь" снова открыли для всех

Не только для пассажиров: вход в аэропорт "Борисполь" снова открыли для всех

Вход в помещение терминалов ограничивали из-за пандемии.

Отныне вход в терминалы Международного аэропорта "Борисполь" свободен для входа желающих. Ранее из-за пандемии COVID-19 в помещения впускали только пассажиров.

Но продолжают действовать санитарные требования:

применение средства индивидуальной защиты (респиратора или маски);

на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела.

"Если ваша температура тела не превышает 37,2 градуса, то вход в аэропорт – свободный. Если – выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят. При этом вам не нужно предъявлять на входе документ по тестированию на COVID- 19, вакцинации от COVID-19 или излечение лица от COVID-19", — говорится в сообщении.

Аэропорт "Борисполь"

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