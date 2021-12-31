Заплатит матери 2 млн грн: в Киеве осудили парня, который из-за ревности убил 18-летнюю девушку

На суде мужчина признал свою вину лишь частично.
В Киеве осудили 20-летнего парня, который из-за ревности жестоко убил 18-летнюю девушку и скрывался в Полтаве. Молодого человека приговорили к 13 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Убийство случилось в Голосеевском районе Киева в июле 2019 года. Следствие установило, что молодой человек из-за ревности зарезал свою девушку и скрывался в Полтаве, где его и задержали.
На суде мужчина признал свою вину лишь отчасти. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Также осужденный должен заплатить матери погибшей девушки 2 млн. грн моральной компенсации.
Напомним:
- Тело девушки обнаружили в съемной квартире. Подозреваемый был задержан на следующий день в Полтаве. Перед тем, как стало известно об убийстве, парень явился в райотдел полиции вместе с отцом и адвокатом и заявил о нападении на него.
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