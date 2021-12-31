Главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе

Киевская елка обогнала красавицу в Риме.

Главная елка Украины в Киеве на Софийской площади вошла в топ-15 красивых в Европе. Она заняла 13 место.

Об этом сообщает European Best Destinations.

Первые три места заняли новогодние деревья в Гайнсилеме (Мальта), Страсбурге (Франция) и Лиссабоне (Португалия). Киевская елка обогнала красавицу в Риме.

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"Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут подлинности, снега, традиций. В Киеве не один, а несколько рождественских базаров. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых елок Европы", — пишут об украинском дереве в рейтинге.

Напомним, что традиционно на День святого Николая большинство городов Украины зажигают новогодние елки. Кто-то делает это в первые дни декабря, а некоторые города в этом году отказались от торжеств из-за карантинных ограничений. ТСН.ua собрал разнообразные украинские елки в одном материале.

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