Новогодние елки в Киеве в разные годы

Главная елка Украины: какими были лесные красавицы в Киеве в разные годы (фото)

Главная елка Украины: какими были лесные красавицы в Киеве в разные годы (фото)

Раньше елку устанавливали на Майдане Независимости, но после 2014 года традиция изменилась.

Новогоднюю елку в Киеве с 1960-х годов всегда устанавливали на Майдане Незалежности. Традиция изменилась, когда в 2013 году не до конца собранный каркас новогоднего дерева захватили протестующие, а елка стала одним из символов Революции Достоинства и атрибутом Евромайдана. Тогда празднование перенесли на Софийскую площадь, где украшают главную елку страны до сих пор.

ТСН.ua вспомнил, какими были главные елки страны в Киеве в разные годы.

2021

В 2021 году новогоднее дерево традиционно установили на Софийской площади. Елка и украшения вокруг нее - в стиле Рождества Христова, с вертепом и шатром. Ее украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда длиной 10 километров.

Елка в Киеве в 2021 году (Фото: instagram.com/zaiarnyi_pasha)

2020

В 2020 году елку на Софийской площади сначала украсили шляпой, которая, по задумке организаторов, символизировала сказку. Однако необычное украшение вызвало шквал критики и шляпу сняли. Вместо нее на верхушку установили традиционную звезду. Елку также подсвечивали 10 километров гирлянд, украсили дерево 1500 игрушек в виде белочек, желудей, шишек, сов, зайцев и птиц.

Елка в Киеве в 2020 году (Фото: instagram.com/zaiarnyi_pasha)

2019

В 2019 году елку украсили 800 новогодними игрушками и более 3 километрами разноцветных гирлянд. На дерево повесили игрушки в виде конфет. Вокруг елки установили фигурки из балета "Щелкунчик" и украинских сказок.

Елка в Киеве в 2019 году / Укринформ

2018

В декабре 2018 года елку на Софийскую площадь в Киеве привезли из Карпат. При доставке у нее сломалось много веток. Чтобы исправить ситуацию, дерево дополнили и украсили 3,6 километрами ярких неоновых гирлянд. Оно было стилизовано под огни северного сияния. Елочные игрушки были в виде белых и серебристых кристаллов.

Елка в Киеве в 2018 году / УНИАН

2017

В 2017 году в Киеве положили начало традиции открывать новогоднюю елку на День святого Николая. Дерево декорировали тысячами игрушек, гирляндами и фонарями. На нем было 15 разных видов украшений, а возле него – разноцветные игрушки.

Елка в Киеве в 2017 году

2016

Главная елка в 2016 году на Софийской площади была украшена в стиле яворовской деревянной игрушки. На верхушке установили традиционную звезду. На дереве были гирлянды теплого белого цвета.

Елка в 2016 году в Киеве

2015

В 2015 году новогоднюю елку в Киеве украсили игрушками в форме рождественских пряников и леденцов. Подсвечивали дерево желтые гирлянды.

Елка в Киеве в 2015 году

2014

В 2014 году живую елку на Софийской площади в Киеве украсили 2 тысячи белых голубей и яркая желтая гирлянда. Верхушку дерева украшала звезда.

Елка в Киеве в 2014 году

2012

Елка в Киеве в 2012 году

2011

В 2011 году главная елка страны впервые была искусственной и напоминала разноцветный конус. Киевляне раскритиковали и высмеяли новогоднее дерево.

Елка в Киеве в 2011 году

2010

В 2010 году елка на Майдане Независимости напоминала рекламу сладостей. Дерево украсили названиями известных брендов и ромбовидными украшениями.

Елка в Киеве в 2010 году

2008

Елка в Киеве в 2008 году

2005

Елка в Киеве в 2005 году / УНИАН

На Софийской площади зажгли главную елку Украины

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