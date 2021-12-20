Главная елка Украины: какими были лесные красавицы в Киеве в разные годы (фото)

Раньше елку устанавливали на Майдане Независимости, но после 2014 года традиция изменилась.
Новогоднюю елку в Киеве с 1960-х годов всегда устанавливали на Майдане Незалежности. Традиция изменилась, когда в 2013 году не до конца собранный каркас новогоднего дерева захватили протестующие, а елка стала одним из символов Революции Достоинства и атрибутом Евромайдана. Тогда празднование перенесли на Софийскую площадь, где украшают главную елку страны до сих пор.
ТСН.ua вспомнил, какими были главные елки страны в Киеве в разные годы.
2021
В 2021 году новогоднее дерево традиционно установили на Софийской площади. Елка и украшения вокруг нее - в стиле Рождества Христова, с вертепом и шатром. Ее украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда длиной 10 километров.
2020
В 2020 году елку на Софийской площади сначала украсили шляпой, которая, по задумке организаторов, символизировала сказку. Однако необычное украшение вызвало шквал критики и шляпу сняли. Вместо нее на верхушку установили традиционную звезду. Елку также подсвечивали 10 километров гирлянд, украсили дерево 1500 игрушек в виде белочек, желудей, шишек, сов, зайцев и птиц.
2019
В 2019 году елку украсили 800 новогодними игрушками и более 3 километрами разноцветных гирлянд. На дерево повесили игрушки в виде конфет. Вокруг елки установили фигурки из балета "Щелкунчик" и украинских сказок.
2018
В декабре 2018 года елку на Софийскую площадь в Киеве привезли из Карпат. При доставке у нее сломалось много веток. Чтобы исправить ситуацию, дерево дополнили и украсили 3,6 километрами ярких неоновых гирлянд. Оно было стилизовано под огни северного сияния. Елочные игрушки были в виде белых и серебристых кристаллов.
2017
В 2017 году в Киеве положили начало традиции открывать новогоднюю елку на День святого Николая. Дерево декорировали тысячами игрушек, гирляндами и фонарями. На нем было 15 разных видов украшений, а возле него – разноцветные игрушки.
2016
Главная елка в 2016 году на Софийской площади была украшена в стиле яворовской деревянной игрушки. На верхушке установили традиционную звезду. На дереве были гирлянды теплого белого цвета.
2015
В 2015 году новогоднюю елку в Киеве украсили игрушками в форме рождественских пряников и леденцов. Подсвечивали дерево желтые гирлянды.
2014
В 2014 году живую елку на Софийской площади в Киеве украсили 2 тысячи белых голубей и яркая желтая гирлянда. Верхушку дерева украшала звезда.
2012
2011
В 2011 году главная елка страны впервые была искусственной и напоминала разноцветный конус. Киевляне раскритиковали и высмеяли новогоднее дерево.
2010
В 2010 году елка на Майдане Независимости напоминала рекламу сладостей. Дерево украсили названиями известных брендов и ромбовидными украшениями.
2008
2005
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