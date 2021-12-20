Новорічні ялинки у Києві в різні роки

Головна ялинка України: якими були лісові красуні в Києві у різні роки (фото)

Головна ялинка України: якими були лісові красуні в Києві у різні роки (фото)

Раніше ялинку встановлювали на Майдані Незалежності, але після 2014 року традиція змінилася.

Новорічну ялинку у Києві з 1960-х років завжди встановлювали на Майдані Незалежності. Традиція змінилася, коли у 2013 році не до кінця зібраний каркас новорічного дерева захопили протестувальники, а ялинка стала одним із символів Революції Гідності та атрибутом Євромайдану. Тоді святкування перенесли на Софійську площу, де вбирають головну ялинку країни досі.

ТСН.ua згадав, якими були головні ялинки країни у Києві в різні роки.

2021

У 2021 році новорічне дерево традиційно встановили на Софійській площі. Ялинка та прикраси навколо неї - в стилі Різдва Христового, з вертепом і наметом. Її прикрашають 20 тисяч червоно-золотих іграшок та яскрава гірлянда завдовжки 10 кілометрів.

Ялинка у Києві в 2021 році (Фото: instagram.com/zaiarnyi_pasha)

2020

Минулого року ялинку на Софійській площі спочатку прикрасили капелюхом, який за задумом організаторів символізував казку. Проте незвичайна прикраса у 2020 році викликала шквал критики та капелюх зняли. Натомість на верхівку встановили традиційну зірку. Ялинку також підсвічували 10 кілометрів гірлянд, прикрасили дерево 1500 іграшок у вигляді білочок, жолудів, шишок, сов, зайців та птахів.

Ялинка у Києві в 2020 році (Фото: instagram.com/zaiarnyi_pasha)

2019

У 2019 році ялинку прикрасили 800 новорічними іграшками та понад 3 кілометрами різнокольорових гірлянд. На дерево повісили іграшки у вигляді цукерок. Навколо ялинки встановили фігурки з балету "Лускунчик" та українських казок.

Ялинка у Києві в 2019 році / Укрінформ

2018

У грудні 2018 року ялинку на Софійську площу у Києві привезли із Карпат. Під час доставки у неї обламалося багато гілок. Щоб це виправити, дерево доповнили та прикрасили 3,6 кілометрами яскравих неонових гірлянд. Воно було стилізовано під вогні північного сяйва. Ялинкові іграшки були у вигляді білих та сріблястих кристалів.

Ялинка у Києві в 2018 році / УНІАН

2017

У 2017 році в Києві започаткували традицію відкриття новорічної ялинки на День святого Миколая. Дерево декорували тисячами іграшок, гірляндами та ліхтарями. На ньому було 15 різних видів прикрас, а біля нього - різнокольорові іграшки.

Ялинка у Києві у 2017 році

2016

Головная ялинка у 2016 році на Софійській площі була прикрашена у стилі яворівської дерев'яної іграшки. На верхівці встановили традиційну зірку. На дереві також були гірлянди теплого білого кольору.

Ялинка у 2016 році в Києві

2015

У 2015 році новорічну ялинку в Києві прикрасили іграшками у формі різдвяних пряників та льодяників. Підсвічували дерево жовті гірлянди.

Ялинка у Києві в 2015 році

2014

У 2014 році живу ялинку на Софійській площі в Києві прикрасили 2 тисячі білих голубів та яскрава жовта гірлянда. Верхівку дерева прикрашала зірка.

Ялинка у Києві в 2014 році

2012

Ялинка у Києві в 2012 році

2011

У 2011 році головна ялинка країни вперше була штучною та нагадувала різнокольоровий конус. Кияни розкритикували та висміяли новорічне дерево.

Ялинка у Києві в 2011 році

2010

У 2010 році ялинка на Майдані Незалежності нагадувала рекламу солодощів. Дерево прикрасили назвами відомих брендів та ромбоподібними прикрасами.

Ялинка у Києві в 2010 році

2008

Ялинка у Києві в 2008 році

2005

Ялинка у Києві в 2005 році / УНІАН

На Софійській площі засвітили головну ялинку України

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